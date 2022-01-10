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1 час назад

В холодильнике подмосковной квартиры обнаружили завернутый в одеяло труп мужчины

В подмосковном Раменском в квартире обнаружили труп мужчины. Тело было завернуто в одеяло и помещено в комнату-холодильник. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В холодильнике в Подмосковье нашли труп мужчины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, двое мужчин распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и один набросился на другого с ножом.

В результате потасовки один из собутыльников скончался, а другой решил не обращаться в полицию и поместил тело убитого в холодное помещение, предварительно обмотав его одеялом.

51-летний подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее тело убитой женщины в луже крови нашли возле мусорных контейнеров на улице Островитянова в Москве.

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