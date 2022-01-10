В деле о взрыве автобуса в Воронеже появилась новая версия

В деле о взрыве пассажирского автобуса ПАЗ, произошедшего 12 августа 2021 года в Воронеже, появилась новая версия — конфликт на личной почве. Об этом сообщает Baza.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным издания, следователи, работающие по делу о взрыве, узнавали у потерпевших об их проблемах. В частности, у девушки спрашивали про конфликты в университете или с мужчинами, а у другого пассажира — служил ли он на Кавказе и имеет ли связи с этим регионом. У остальных пострадавших силовики интересовались про разногласия на работе, угрозы и споры по имуществу.

Ранее, как пишет Baza, следователи уже рассматривали версию о конфликте между перевозчиками и проводили следственный эксперимент: вместе с водителем и свидетельницей проезжали на автобусе определенную часть маршрута.