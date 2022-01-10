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1 час назад

Опубликовано видео, как учительница кричит на школьника из-за наушников

В Кемеровской области школьная учительница устроила скандал ученику из-за наушников, которые он использовал во время уроков, сообщает Telegram-канал RT. Инцидент попал на видео.

Конфликт произошёл после того, как школьник отказался отдавать учительнице свои наушники от телефона.

Наушники сюда дал. Ты вообще такой на меня орать? Ты кто такой? — кричит педагог.

Ранее следователи начали проверку после публикации в Сети ролика, на котором учитель одной из хабаровских школ с матом выгоняет ученика из класса. Предполагается, что причиной конфликта стало поведение школьника на уроке.

"Гаденыш!": учительница избила школьника линейкой

Другой случай произошёл в Новоуральске. Там учительница школы № 49 ударила первоклассника по лицу. Как сообщалось, семилетний ученик бросался в туалете мокрой бумагой, а затем нецензурно обозвал классную руководительницу, после чего та дала ему пощёчину.

Ранее в Европейском суде по правам человека призвали принять соответствующие меры для безоговорочного запрета любых форм унижения учащихся. Любые акты насилия или жестокого обращения со стороны учителей и других должностных лиц в учебных заведениях несовместимы с правом детей на образование и уважение их частной жизни, сообщалось в постановлении ЕСПЧ в ответ на обращение школьника из Хорватии, которого оскорбил педагог.

Происшествия,Видео,ЕСПЧ,
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