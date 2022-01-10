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46 минут назад

Окончено следствие по делу расчлененного рэпера Энди Картрайта

Окончено следствие по делу об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны.

Окончено следствие по делу расчлененного рэпера Картрайта
Фото: InstagramInstagram

Летом прошлого года в петербургской квартире были найдены расчлененные и расфасованные по пакетам останки звезды «Версуса» Энди Картрайта. Обвиняемой по делу стала вдова музыканта Марина Кохал. Женщина сразу же призналась в расчленении, она заявила, что таким образом хотела лишь скрыть факт смерти мужа, а сам он якобы умер от передозировки.

По мнению СК, Кохал «причинила смерть супругу в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений». Судмедэксперты не исключают, что рэпера могли резать заживо.

Ранее сообщалось, что останки Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) похоронили на родине — на Украине, в городе Белая Церковь в Киевской области. Сам Юшко родился в городе Нежине Черниговской области.

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