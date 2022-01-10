Рыбаки во Владимирской области разорвали автомобиль, который ушел под лед. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось снятое любителями зимней рыбалки видео.

Припаркованная на льду «Нива» утонула. Машину стали извлекать из воды при помощи тросов, однако в какой-то момент у нее оторвалось заднее колесо, а затем и передняя часть. На опубликованных кадрах видно, как из-за отлетевшей оси машина буквально сложилась пополам в районе капота.