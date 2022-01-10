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1 час назад

Рыбаки разорвали утонувший автомобиль: видео

Рыбаки во Владимирской области разорвали автомобиль, который ушел под лед. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось снятое любителями зимней рыбалки видео.

Припаркованная на льду «Нива» утонула. Машину стали извлекать из воды при помощи тросов, однако в какой-то момент у нее оторвалось заднее колесо, а затем и передняя часть. На опубликованных кадрах видно, как из-за отлетевшей оси машина буквально сложилась пополам в районе капота.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 19-летний водитель иномарки протаранил остановку с людьми.

Происшествия,Видео,
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