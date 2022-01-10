Автомобиль в Челябинске въехал в остановку. В результате наезда погиб один человек. Видео с места смертельного ДТП размещено в сообществе «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте».

Авария произошла в районе улицы Братьев Кашириных. 19-летний водитель Ford Fiesta, не справившись с управлением транспортным средством, совершил наезд на остановку. В момент аварии там находились 4 человека. Трое из них получили травмы, один пешеход скончался.