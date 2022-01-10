Режиссера Большого театра ограбили на полмиллиона рублей

Мошенники обокрали режиссера Большого театра Валерия Федоренко, переведя свыше полумиллиона рублей с его банковских карт. Об этом сообщили СМИ.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин ФедералПресс / Евгений Поторочин

«Преступники получили доступ сразу к пяти его банковским картам, которые выпустил банк ВТБ. Всего за 7 минут они увели с карт сразу 560 тысяч рублей», ­– сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как сообщает информресурс, сразу после случившегося Федоренко обратился в полицию с заявлением о краже. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

С 2018 года Валерий Федоренко выступает режиссером Камерной сцены имени Покровского в составе Большого театра, с 2016 – возглавляет музыкальную часть Московского Губернского театра. В период с 2001 по 2014 годы имел несколько ролей в кино.