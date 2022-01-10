Режиссера Большого театра ограбили на полмиллиона рублей

Мошенники обокрали режиссера Большого театра Валерия Федоренко, переведя свыше полумиллиона рублей с его банковских карт. Об этом сообщили СМИ.
«Преступники получили доступ сразу к пяти его банковским картам, которые выпустил банк ВТБ. Всего за 7 минут они увели с карт сразу 560 тысяч рублей», – сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как сообщает информресурс, сразу после случившегося Федоренко обратился в полицию с заявлением о краже. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
С 2018 года Валерий Федоренко выступает режиссером Камерной сцены имени Покровского в составе Большого театра, с 2016 – возглавляет музыкальную часть Московского Губернского театра. В период с 2001 по 2014 годы имел несколько ролей в кино.
Ранее «Телеканал 360» сообщал о том, что злоумышленники перевели с банковской карты брата Моргенштерна 4,5 миллиона рублей. Предположительно, данные карты были перехвачены при обналичивании денег во время отдыха Моргенштерна-младшего на Сейшелах.