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30 минут назад

Жестокое избиение мужчины в поселке Иртышский попало на видео

В поселке Иртышский Омской области жестоко избили мужчину. Видео происшествия размещено в сообществе «В Омске» во «ВКонтакте». По данным автора публикации, нападавшим является председатель Совета депутатов. О причинах произошедшего не сообщается.

«Криминальный инцидент с участием народного избранника накануне Нового года, 30 декабря, произошел в поселке Иртышский Омского района», – говорится в сообщении к видеозаписи.

По факту случившегося полиция проводит проверку, все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Происшествия,Криминал,Видео,
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