Российский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Лайнер Superjet авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде. Как сообщает Telegram-канал Baza, самолет не смог затормозить после приземления.

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Воздушное судно выполняло полет из Москвы. Он прошел штатно, однако после приземления самолету не удалось затормозить и он на скорости выкатился на поле за пределами взлетно-посадочной полосы.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, 48 человек эвакуировали и переместили в аэропорт, который закрыли из-за инцидента.

Причины случившегося пока неизвестны, однако, на происшествие могла повлиять погода — в Белгороде сейчас идет дождь со снегом.

Напомним, что 8 января в Китае загорелся грузовой самолет из России. На борту воздушного судна находилось около 20 тонн обычного груза и оно неожиданно воспламенилось перед вылетом.