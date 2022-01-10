В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
57 минут назад

Российский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Лайнер Superjet авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде. Как сообщает Telegram-канал Baza, самолет не смог затормозить после приземления.

Российский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Воздушное судно выполняло полет из Москвы. Он прошел штатно, однако после приземления самолету не удалось затормозить и он на скорости выкатился на поле за пределами взлетно-посадочной полосы.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, 48 человек эвакуировали и переместили в аэропорт, который закрыли из-за инцидента.

Причины случившегося пока неизвестны, однако, на происшествие могла повлиять погода — в Белгороде сейчас идет дождь со снегом.

Напомним, что 8 января в Китае загорелся грузовой самолет из России. На борту воздушного судна находилось около 20 тонн обычного груза и оно неожиданно воспламенилось перед вылетом.

В результате самолет разломился на две части после того, как пожарным удалось потушить возгорание. Экипаж в составе восьми человек спасли.

Происшествия,Red Wings,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители