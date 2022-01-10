Самолет выкатился за пределы ВПП в Белгороде. Видео

В Белгороде самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Снятые очевидцами кадры с места происшествия публикуют российские новостные Telegram-каналы.
Пассажирский лайнер следовал из Москвы и при совершении посадки в международном аэропорту Белгорода не успел затормозить и выехал за пределы ВПП. По предварительным данным, экипаж и пассажиры воздушного судна не пострадали.
Ранее сообщалось, что американские полицейские спасли пилота легкомоторного судна, которое совершило жесткую посадку на железнодорожные пути.