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1 час назад

Самолет выкатился за пределы ВПП в Белгороде. Видео

В Белгороде самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Снятые очевидцами кадры с места происшествия публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Пассажирский лайнер следовал из Москвы и при совершении посадки в международном аэропорту Белгорода не успел затормозить и выехал за пределы ВПП. По предварительным данным, экипаж и пассажиры воздушного судна не пострадали.

Ранее сообщалось, что американские полицейские спасли пилота легкомоторного судна, которое совершило жесткую посадку на железнодорожные пути.

Происшествия,Видео,
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