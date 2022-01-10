В Москве неизвестные подожгли бытовки мигрантов

На строительной площадке жилого комплекса (ЖК) «Дубровка» в Новой Москве неизвестные подожгли бытовки мигрантов. Видеозапись опубликовали в группе «Новости из мира вечной борьбы» во «ВКонтакте».

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На данный момент нет информации о том, кто является поджигателем. Также пока не сообщалось о жертвах ЧП. По словам местных жителей, за последние три месяца на территории района произошло как минимум две массовые драки, а также были зафиксированы домогательства со стороны иностранных граждан к жительницам комплекса.

«Изнасилование было у метро "Коммунарка", это можете погуглить. Сегодня в другом подъезде моего дома на вопрос соседа людям, которые "отдыхали" на первом этаже "Из какой вы квартиры?" был ответ "Иди сюда!" — и все в этом духе... Вызывал ЧОП общаться с ними», — рассказывает мужчина.

Россиянин также добавил, что в последнее время под окнами его дома драки происходят систематически, но полиция отказывается реагировать на преступления бытового характера, аргументируя это отсутствием работников.

«Вот поэтому мигранты и наглеют. И не боятся угроз вызова полиции — знают, что никто не приедет», — резюмировал местный житель, пожелавший не называть своего имени.

Ранее жительница Москвы заметила рядом с одной из строящихся поликлиник нескольких мигрантов, решивших зарезать барана на Новый год. Такое поведение иностранцев возмутило местных жителей.