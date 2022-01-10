Врача обвинили в смерти «краснодарского каннибала»

В Ростове-на-Дону на Лусину Григорян, эндокринологa тюремной Межобластной туберкулезной больницы № 19 регионального управления ФСИН, завели уголовное дело из-за смерти Дмитрия Бакшеева, осужденного за убийство и надругательство над телом. Об этом сообщает региональное издание DonDay со ссылкой на врача.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Григорян, ее обвинили по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).

Осужденного «краснодарского каннибала» доставили в Ростов 1 февраля 2020 года. До этого он несколько месяцев провел в тяжелом состоянии в краснодарской медико-санитарной части с туберкулезом и сахарным диабетом.

6 февраля Григорян впервые осмотрела пациента, назначила обследование и корректировку лечения. 14 февраля Бакшеев впал в кому, а 16 февраля 2020 года скончался. Причиной смерти стал сахарный диабет первого типа, осложнившийся кетоацидозом.

По версии следствия, врач несвоевременно дала рекомендацию по лечению пациента. При этом эндокринолог объясняет, что не могла назначить пациенту лекарственные препараты, не зная его точный диагноз — его Бакшееву поставили 11 февраля.

По словам Григорян, если следовать алгоритму, которого от нее ждали обвинители, то она должна была вводить каннибалу инсулин и калий по два-три грамма в час и воду от четырех до семи литров в день при давлении 130 на 80 и не назначать соду, хотя это единственный способ лечения кетоацидоза. «Такое лечение привело бы к летальному исходу пациента за двое суток», — уверяет Григорян.