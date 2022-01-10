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1 час назад

«Собака Баскервилей»: зеленых псов сняли на видео в Волгограде

Жители Волгограда заметили на улицах города стаю зеленых собак. Бездомных животных, выкрашенных в ярко-зеленый цвет, запечатлел на камеру один из очевидцев. Запись размещена в сообществе «ГЛАВНОВОСТИ» во «ВКонтакте».

«Вот такие зеленые собаки бегают по улицам Волгограда. Стаи окрашенных собак замечают уже далеко не первый раз. Местные утверждают, что они даже светятся в темноте», – говорится в сообщении к публикации.

Одного из псов из-за свечения автор ролика называл «собакой Баскервилей».

«Может быть с космоса закинули их?» – задается вопросом удивленный мужчина.

Происшествия,Видео,
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