«Собака Баскервилей»: зеленых псов сняли на видео в Волгограде

Жители Волгограда заметили на улицах города стаю зеленых собак. Бездомных животных, выкрашенных в ярко-зеленый цвет, запечатлел на камеру один из очевидцев. Запись размещена в сообществе «ГЛАВНОВОСТИ» во «ВКонтакте».
«Вот такие зеленые собаки бегают по улицам Волгограда. Стаи окрашенных собак замечают уже далеко не первый раз. Местные утверждают, что они даже светятся в темноте», – говорится в сообщении к публикации.
Одного из псов из-за свечения автор ролика называл «собакой Баскервилей».
«Может быть с космоса закинули их?» – задается вопросом удивленный мужчина.