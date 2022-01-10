Полковник Комитета нацбезопасности Казахстана найден мертвым

Полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев найден мертвым во двое своего дома в Нур-Султане. Как сообщает РИА Новости, на теле мужчины обнаружены травмы, характерные для падения с большой высоты.

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Сейчас правоохранительные органы проводят досудебное расследование. О предсмертной записке не сообщается.

Напомним, что ситуация в стране обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

В результате правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.