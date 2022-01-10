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51 минуту назад

«Было страшно»: россияне рассказали об эвакуации из Казахстана

Эвакуированные из Казахстана россияне рассказали РИА Новости, что их везли в аэропорт в сопровождении военной техники. Они поблагодарили миротворцев, проводивших эвакуацию.

«Было страшно на самом деле выходить на улицу, но в аэропорту все в порядке, встретили нас, проводили, привезли. Спасибо большое», - рассказала одна из эвакуированных.

Другой россиянин отметил, что их везли в аэропорт «в сопровождении военной техники, солдат».

«Наши миротворцы... Просто, конечно, красавцы, их один внешний вид, и как они себя ведут, настолько уверенно, достойно. Поэтому огромное спасибо. Если есть какая-то 100-балльная система, то они получают 200 баллов», - добавил еще один собеседник агентства.

По данным РИА Новости, один из вывезенных россиян - также гражданин Франции, но обращение во французское консульство ему не помогло.

В Мангистауской области на западе Казахстана с 1 января автомобильный сжиженный газ подорожал с 50-60 до 120 тенге за литр. Большинство автомобилей в регионе заправляют именно этим топливом, в области начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

«Люди просто устали терпеть»

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Токаев заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом».

В МИД России случившееся назвали «инспирированной извне попыткой насильственным путем <…> подорвать безопасность и целостность государства».

Токаев обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне беспорядков, в Казахстан начали направлять миротворцев из России, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Около 1,6 тыс. россиян обратились в МИД для эвакуации. Их вывозом занимается военно-транспортная авиация России.

Происшествия,Видео,МИД,РИА Новости,
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