Эвакуированные из Казахстана россияне рассказали РИА Новости, что их везли в аэропорт в сопровождении военной техники. Они поблагодарили миротворцев, проводивших эвакуацию.

«Было страшно на самом деле выходить на улицу, но в аэропорту все в порядке, встретили нас, проводили, привезли. Спасибо большое», - рассказала одна из эвакуированных.

Другой россиянин отметил, что их везли в аэропорт «в сопровождении военной техники, солдат».

«Наши миротворцы... Просто, конечно, красавцы, их один внешний вид, и как они себя ведут, настолько уверенно, достойно. Поэтому огромное спасибо. Если есть какая-то 100-балльная система, то они получают 200 баллов», - добавил еще один собеседник агентства.

По данным РИА Новости, один из вывезенных россиян - также гражданин Франции, но обращение во французское консульство ему не помогло.

В Мангистауской области на западе Казахстана с 1 января автомобильный сжиженный газ подорожал с 50-60 до 120 тенге за литр. Большинство автомобилей в регионе заправляют именно этим топливом, в области начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Токаев заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом».

В МИД России случившееся назвали «инспирированной извне попыткой насильственным путем <…> подорвать безопасность и целостность государства».

Токаев обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне беспорядков, в Казахстан начали направлять миротворцев из России, Белоруссии, Армении и Киргизии.