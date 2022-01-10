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58 минут назад

Пилота самолета спасли за мгновение до тарана поездом. Видео

В Лос-Анджелесе полицейские спасли пилота легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку на железнодорожные пути, за мгновение до столкновения с поездом. Зафиксированное на камеру видео инцидента публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как несколько стражей правопорядка вытаскивают пострадавшего мужчину из воздушного судна, а через несколько секунд несущийся состав протаранил самолет.

Сейчас здоровью пилота ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке произошел сильнейший за последние 30 лет пожар.

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