Пилота самолета спасли за мгновение до тарана поездом. Видео

В Лос-Анджелесе полицейские спасли пилота легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку на железнодорожные пути, за мгновение до столкновения с поездом. Зафиксированное на камеру видео инцидента публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как несколько стражей правопорядка вытаскивают пострадавшего мужчину из воздушного судна, а через несколько секунд несущийся состав протаранил самолет.

Сейчас здоровью пилота ничего не угрожает.