Сильнейший за 30 лет пожар в Нью-Йорке попал на видео

19 человек, в том числе 9 детей, стали жертвами сильнейшего за последние 30 лет пожара в Нью-Йорке. Инцидент произошел в одном из многоэтажных зданий Бронкса из-за неисправности в обогревателе.

В результате пожара пострадали 63 человека, 32 из которых были госпитализированы в состоянии, опасном для жизни.