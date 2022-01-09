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35 минут назад

Мужчине попытались перерезать горло в магазине

В Краснодаре психически больной мужчина попытался перерезать горло пенсионеру в одном из городских магазинов. Как сообщает издание 93.ru, в МВД региона сообщили, что злоумышленника уже задержали.

Мужчине попытались перерезать горло в магазине
Фото: 74.мвд.рф74.мвд.рф

Согласно камерам видеонаблюдения, минувшим днем 33-летний мужчина подошел к пенсионеру в магазине и резким движением порезал ему горло. Мужчина в состоянии шока, истекая кровью, дошел до соседнего магазина, где сотрудники вызвали скорую помощь и полицию. Медики оказали ему помощь, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В полиции сообщили, что напавший мужчина страдает от психического заболевания. Сейчас он находится в специализированном медицинском учреждении.

По факту случившегося полиция проводит проверку, все обстоятельства инцидента выясняются.

Происшествия,МВД,
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