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45 минут назад

На российской нефтебазе произошел взрыв

На нефтебазе в Гудермесе (Чечня) произошел взрыв. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На российской нефтебазе произошел взрыв
Фото: кадр видео РЕН ТВкадр видео РЕН ТВ

После взрыва там начался пожар. По информации телеканала, разрушен один из резервуаров.

Пострадавших нет. Экстренные службы прибыли на ликвидацию возгорания.

5 января сообщалось о взрыве на газоперерабатывающем заводе в городе Свободный. Местные жители услышали хлопок и увидели в окна пожар на территории предприятия. Как сообщили в пресс-службе завода, на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой». Никто не пострадал, угрозы населенным пунктам не было.

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