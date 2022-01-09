На российской нефтебазе произошел взрыв

5 января сообщалось о взрыве на газоперерабатывающем заводе в городе Свободный. Местные жители услышали хлопок и увидели в окна пожар на территории предприятия. Как сообщили в пресс-службе завода, на ГПЗ случилось «локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой». Никто не пострадал, угрозы населенным пунктам не было.