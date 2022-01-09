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28 минут назад

Толпа мужчин избила водителя автобуса в Люберцах

Толпа мужчин избила водителя автобуса на железнодорожной станции Люберцы-1. Как сообщает телеканал «360», полиция уже проводит проверку касательно ролика с нападением на мужчину.

Согласно кадрам, которые были опубликованы в социальных сетях, пассажиры сперва кричали на водители, а после набросились на него толпой. Отмечается, что участники драки с заявлениями и жалобами в полицию не обращались. Причина конфликта не уточняется.

Напомним, что 7 января мужчина с ножом устроил погром и ранил нескольких человек ножом в заведении «Дикая утка» в Василеостровском районе. В результате происшествия в больницу были доставлены два человека 52 и 55 лет с ранениями бедра и груди. Нападавший был задержан полицейскими. Им оказался местный житель с несколькими судимостями. Причина нападения не сообщается.

Происшествия,Видео,
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