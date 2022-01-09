Толпа мужчин избила водителя автобуса в Люберцах

Толпа мужчин избила водителя автобуса на железнодорожной станции Люберцы-1. Как сообщает телеканал «360», полиция уже проводит проверку касательно ролика с нападением на мужчину.

Согласно кадрам, которые были опубликованы в социальных сетях, пассажиры сперва кричали на водители, а после набросились на него толпой. Отмечается, что участники драки с заявлениями и жалобами в полицию не обращались. Причина конфликта не уточняется.