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29 минут назад

Под Вологдой мужчина расстрелял семью и покончил с собой

В Поселке Кипелово Вологодской области 66-летний мужчина расстрелял свою гражданскую жену и ее дочь, после чего покончил с собой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина расстрелял семью и покончил с собой под Вологдой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тела трех человек были найдены днем 9 января. По предварительной версии следствия, мужчина расстрелял свою 55-летнюю сожительницу и ее 34-летнюю дочь из карабина.

«Следственными органами Следственного Комитета Российской Федерации по Вологодской области по факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в публикации.

В СК отметили, что следователи изучают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве мужчина избил молотком несовершеннолетнего племянника, а потом покончил с собой. 37-летний мужчина переболел COVID-19, после чего стал неадекватен. На северо-востоке Москвы мужчина ужинал с семьей, после чего зашел в комнату к племяннику и несколько раз ударил мальчика молотком по голове.

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