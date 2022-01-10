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50 минут назад

Почти все погибшие от отравления суррогатным алкоголем в ХМАО были безработными

Среди умерших от отравления суррогатным алкоголем в поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа имел работу только один человек. Погибшие употребляли контрафакт в разных компаниях, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах региона.

Почти все отравившиеся алкоголем в ХМАО были безработными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из восьми умерших от отравления суррогатным алкоголем в поселении Кондинское только один человек работал. Трое погибших были пенсионеры, еще четыре - в возрасте 40-45 лет - не работали", - сказал собеседник.

По его словам, погибшие употребляли контрафакт в разных компаниях, которые не были связаны друг с другом.

"Но все они покупали алкоголь в одном местном магазине", - добавил он.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщили, что в поселке Кондинское восемь человек умерли, семеро пострадали, отравившись суррогатным алкоголем. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Владельца торговой точки в поселке Кондинское задержали в Тюмени. Ход и результаты расследования уголовного дела председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства. В пресс-службе департамента здравоохранения региона ТАСС сообщали, что на лечении в медучреждениях находились восемь пациентов из поселка, состояние двух из них врачи расценивают как крайне тяжелое, еще троих - как тяжелое. Сотрудники полиции установили место продажи суррогатного алкоголя. Как рассказали в группе администрации Кондинского района в соцсети "ВКонтакте", суррогат реализовывался в стеклянных емкостях объемом 0,5 л под названием "Царская охота".

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,
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