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1 час назад

Воздушная гимнастка упала с высоты во время представления в Рязанском цирке

Воздушная гимнастка упала с высоты во время представления в Рязанском государственном цирке. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в администрации цирка.

Гимнастка упала с высоты в рязанском цирке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Инцидент произошел сегодня на манеже. На данный момент она находится в больнице и проходит обследование. Жизнь вне опасности, она в сознании", - пояснили в цирке.

Как уточнили в учреждении, гимнастка упала с высоты около 3 м, заканчивая выступление.

В новогодние праздники в Рязанском цирке проходит многожанровое шоу "Подарок на Рождество" по мотивам сказки "Щелкунчик и мышиный король" Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

Происшествия,Теодор Гофман,ИТАР-ТАСС,
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