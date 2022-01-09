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11 минут назад

Неизвестный обстрелял автомобиль с бизнесменом в Москве

В Москве киллер обстрелял автомобиль директора ювелирной компании. Об этом сообщает РенТВ.

Неизвестный обстрелял автомобиль с бизнесменом в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Инцидент произошел накануне на Живописной улице. Коммерческий директор ювелирной фирмы выезжал на автомобиле из двора, когда из кустов выбежал мужчина начал стрелять.

Предприниматель не пострадал, однако пули попали в водительскую дверь, капот и бампер автомобиля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и определяют круг лиц, причастных к инциденту.

Ранее в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство новорождённого.

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