Неизвестный обстрелял автомобиль с бизнесменом в Москве

В Москве киллер обстрелял автомобиль директора ювелирной компании. Об этом сообщает РенТВ.

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Инцидент произошел накануне на Живописной улице. Коммерческий директор ювелирной фирмы выезжал на автомобиле из двора, когда из кустов выбежал мужчина начал стрелять.

Предприниматель не пострадал, однако пули попали в водительскую дверь, капот и бампер автомобиля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и определяют круг лиц, причастных к инциденту.