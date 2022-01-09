Школьник погиб при загадочных обстоятельствах на Кубани

На Кубани нашли тело шестиклассника, скончавшегося при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правоохранительные органы.

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Труп 12-летнего школьника нашли во дворе дома в садоводческом товариществе Армавира. На лице, в районе носа зафиксированы следы крови.

«Причина смерти не установлена. Проведено вскрытие обнаруженного трупа», - сообщили в правоохранительных органах.

Предстоит экспертиза. Погибший школьник не состоял на профилактическом, наркологическом и психоневрологическом учете.

Делом займется Следственный комитет.