Школьник погиб при загадочных обстоятельствах на Кубани

На Кубани нашли тело шестиклассника, скончавшегося при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на правоохранительные органы.
Труп 12-летнего школьника нашли во дворе дома в садоводческом товариществе Армавира. На лице, в районе носа зафиксированы следы крови.
«Причина смерти не установлена. Проведено вскрытие обнаруженного трупа», - сообщили в правоохранительных органах.
Предстоит экспертиза. Погибший школьник не состоял на профилактическом, наркологическом и психоневрологическом учете.
Делом займется Следственный комитет.
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