Пропавшая в Казахстане сотрудница "МК" вышла на связь

Менеджер зарубежных проектов "Московского комсомольца" Гульнара Минькова, с которой несколько дней не удавалось связаться, сообщила, что с ней все в порядке. Она обратилась в российское консульство в Казахстане, чтобы вернуться домой, сообщает в воскресенье газета "Московский комсомолец".

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По данным издания, Гульнара Минькова, от которой четыре дня не было известий, вышла на связь. Все эти дни она вместе с супругом находилась в съемных апартаментах в южной части Алма-Аты недалеко от трассы на Медео. Ей удалось связаться с российским консульством, в данный момент она вместе с мужем пытается вернуться домой.

По ее словам, в воскресенье заработала мобильная связь, но только местная, российские номера в Алма-Ате не работают, как и интернет.

Как сообщала ранее газета "Московский Комсомолец", Минькова, оказавшись вместе с мужем заблокированной в апартаментах в Алма-Ате во время беспорядков, выходила на связь последний раз 5 января. Кроме того, по данным газеты, пропал главный редактор сайта "МК" в Казахстане" Сергей Апарин.