В генконсульстве РФ ответили на слухи о пропаже в Казахстане актера «Интернов»

В генконсульстве РФ в Алма-Ате заявили, что информация об исчезновении российского актера Ильи Глинникова в Казахстане к ним не поступала. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не поступала», - заявили дипломаты.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Казахстане пропал без вести российский актер Илья Глинников, исполнитель роли Глеба Романенко в сериале «Интерны».
Глинников прибыл в страну до Нового года, чтобы отправиться с экспедицией в горы. С группой туристов он был намерен покорить пик Талгар.
Последний раз актер общался с родственниками 3 января. Звонок маме был сделан через телефон друга. Глинников сообщил, что еды у туристов достаточно. Затем Глинников перестал отвечать на звонки.
Не исключено, что с актером не могут связаться из-за постоянных проблем с интернетом и телефонной связью в Казахстане.
СМИ отмечают, что ездить в Алма-Ату актер не планировал.
Ранее стало известно, что в Казахстане, охваченном беспорядками, пропали двое сотрудников «Московского Комсомольца».