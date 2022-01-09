В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
27 минут назад

В генконсульстве РФ ответили на слухи о пропаже в Казахстане актера Глинникова

В генконсульстве РФ в Алма-Ате заявили, что информация об исчезновении российского актера Ильи Глинникова в Казахстане к ним не поступала. Об этом сообщает РИА «Новости».

В генконсульстве РФ ответили на слухи о пропаже в Казахстане актера «Интернов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не поступала», - заявили дипломаты.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Казахстане пропал без вести российский актер Илья Глинников, исполнитель роли Глеба Романенко в сериале «Интерны».

Актер «Интернов» перестал выходить на связь в Казахстане

Глинников прибыл в страну до Нового года, чтобы отправиться с экспедицией в горы. С группой туристов он был намерен покорить пик Талгар.

Последний раз актер общался с родственниками 3 января. Звонок маме был сделан через телефон друга. Глинников сообщил, что еды у туристов достаточно. Затем Глинников перестал отвечать на звонки.

Не исключено, что с актером не могут связаться из-за постоянных проблем с интернетом и телефонной связью в Казахстане.

СМИ отмечают, что ездить в Алма-Ату актер не планировал.

Ранее стало известно, что в Казахстане, охваченном беспорядками, пропали двое сотрудников «Московского Комсомольца».

Происшествия,Глеб Романенко,Илья Глинников,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители