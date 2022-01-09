В генконсульстве РФ ответили на слухи о пропаже в Казахстане актера «Интернов»

В генконсульстве РФ в Алма-Ате заявили, что информация об исчезновении российского актера Ильи Глинникова в Казахстане к ним не поступала. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Не поступала», - заявили дипломаты.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Казахстане пропал без вести российский актер Илья Глинников, исполнитель роли Глеба Романенко в сериале «Интерны».

Глинников прибыл в страну до Нового года, чтобы отправиться с экспедицией в горы. С группой туристов он был намерен покорить пик Талгар.

Последний раз актер общался с родственниками 3 января. Звонок маме был сделан через телефон друга. Глинников сообщил, что еды у туристов достаточно. Затем Глинников перестал отвечать на звонки.

Не исключено, что с актером не могут связаться из-за постоянных проблем с интернетом и телефонной связью в Казахстане.

СМИ отмечают, что ездить в Алма-Ату актер не планировал.