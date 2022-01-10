На челябинском заводе после пожара нашли тело рабочего

Пожар в Челябинске в цехе по производству матрасов 10 января унес жизнь как минимум одного из рабочих. Спасатели во время тушения цеха обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.