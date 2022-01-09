В Подмосковье женщина забралась на крышу машины таксиста

В подмосковном Реутове женщина забралась на крышу такси, утверждая, что водитель "обманул ее на деньги". Видео инцидента было опубликовано в локальном аккаунте Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видно, что она стоит на крыше припаркованной машины и разговаривает по телефону с техподдержкой сервиса такси. Женщина утверждает, что водитель "украл, обманул ее на деньги".

В декабре таксист "Яндекс" в ходе конфликта с пассажиркой ударил ее дверью и вытащил за волосы из автомобиля. Инцидент произошел в Москве, у ТРЦ "Каширская Плаза", расположенного на юге города.

До этого подобный инцидент произошел в октябре. В Москве водитель такси выгнал пассажирку из автомобиля, потому что его не устроила цена поездки, которая была определена сервисом. Когда пассажирка отказалась выходить, то мужчина насильно вытащил ее за руки. При этом денежные средства были списаны с нее сразу же. Пассажирка обратилась после поездки за медпомощью. Врачи диагностировали у нее ушибы и кровоподтеки.