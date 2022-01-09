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33 минуты назад

СМИ: шесть человек погибли при обрушении скалы на озере Фурнаш в Бразилии

Шесть человек погибли в результате обрушения скалы на озере Фурнаш, сообщают местные СМИ со ссылкой на пожарную службу штата Минас-Жерайс.

Как сообщает Globo, пострадали четыре лодки, 20 человек числятся пропавшими без вести.

Пользователь Дани Лерер опубликовал в своем Twitter видео происшествия. На кадрах видно, как в отвесной скале образуется трещина и она рушится вниз, накрывая плывущие по озеру лодки с людьми.

Сообщается, что в данный момент ведется спасательная операция. На месте происшествия работают водолазы, задействована авиация.

Происшествия,Видео,
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