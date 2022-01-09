Более 170 казахстанцев застряли в аэропортах России

"На вчерашний день где-то было порядка 170 человек, конечно, [сейчас] количество больше намного. <…> Многие Россию выбирают в качестве транзита, думают, что получится вернуться. Но, я думаю, с завтрашнего дня эта ситуация будет рассасываться, поскольку Алма-Атинский аэропорт работает после 10 числа [10 января], а в Астане аэропорт уже вернулся к мирной жизни", - сказал он.