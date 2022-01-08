Часть скалы обрушилась в субботу днем на катера с туристами в каньоне неподалеку от бразильского города Капитолиу, штат Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Пресс-секретарь службы спасателей штата Педру Аихара сообщил телеканалу, что по меньшей мере двое мужчин погибли, еще 34 человека получили различные травмы и были доставлены в местные медучреждения. Всего в момент обрушения скалы в трех катерах с отдыхающими находились около 70 человек. На месте работают водолазы.

По его словам, обвал подвергшихся сильной эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. Не исключена возможность дальнейших разрушений природного ландшафта. К расследованию происшествия подключились ВМС страны.