В Китае сгорел самолет из России

В Китае загорелся грузовой самолет из России. Как сообщает ТАСС, утром 8 января воздушное судно, на борту которого находилось около 20 тонн обычного груза, неожиданно воспламенился перед вылетом.

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Инцидент произошел в аэропорту Сяошань в Ханчжоу. Самолет разломился на две части после того, как пожарным удалось потушить возгорание. Экипаж в составе восьми человек спасен прибывшими на место спасателями.

Произошедшее не вызвало задержек в работе воздушной гавани.