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29 минут назад

В Китае сгорел грузовой самолет из России

В Китае загорелся грузовой самолет из России. Как сообщает ТАСС, утром 8 января воздушное судно, на борту которого находилось около 20 тонн обычного груза, неожиданно воспламенился перед вылетом.

В Китае сгорел самолет из России
Фото: кадр видеокадр видео

Инцидент произошел в аэропорту Сяошань в Ханчжоу. Самолет разломился на две части после того, как пожарным удалось потушить возгорание. Экипаж в составе восьми человек спасен прибывшими на место спасателями.

Произошедшее не вызвало задержек в работе воздушной гавани.

Напомним, что ранее протестующие в Казахстане захватили в Алматы аэропорт и пять самолетов, в том числе и иностранные, на одном из них находились более 40 россиян. Воздушную гавань освободили силовики, а российские миротворцы взяли над ней окончательный контроль 7 января.

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