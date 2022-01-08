В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Мать убитой и изнасилованной в Костроме девочки раскрыла подробности трагедии

Убитая и изнасилованная двумя мужчинами пятилетняя девочка Вероника из Костромы перед трагедией отпросилась пойти на улицу одна. Подробности случившегося в эфире телеканала «Россия 1» раскрыла ее мать.

Мать убитой в Костроме девочки раскрыла подробности трагедии
Фото: Александр Подгорчук / КоммерсантъАлександр Подгорчук / Коммерсантъ

Женщина отпустила дочь на улицу одну, рассчитывая спуститься к ней после окончания уборки в культурном центре в течение пяти минут.

«Замыла ведро, убрала тряпку и побежала, я думала, она ушла домой, потому что она знает дорогу, но ее не оказалось и там», — сказала она.

Сотни костромичей пришли проститься с убитой пятилетней девочкой

Мать девочки добавила, что набрала номер полиции сразу после пропажи ребенка, надеясь быстро отыскать ребенка.

«Были надежды на то, что она убежала куда-то, где-то гуляет, о таком я подумать не могла», — заявила она.

Об изнасиловании и убийстве девочки стало известно во вторник, 4 января. Тело ребенка обнаружили в одном из общежитий города. Вскоре полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 44-летний и 24-летний мужчины Денис Герасимов и Вадим Беляков, которые состояли в гомосексуальных отношениях.

На допросе они признались в содеянном. Беляков заявил, что хотел «подарить» своему другу маленького мальчика для «сексуальных развлечений». Они неделю искали жертву возле школ, однако не нашли никого подходящего и решили похитить девочку.

Происшествия,Денис Герасимов,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители