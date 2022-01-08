Массовое отравление спиртом произошло в Тюмени

По версии следствия, они погибли после употребления алкогольных напитков с водочной этикеткой «Родники Сибири».
Контрафактный спирт продавался в магазинах на Ставропольской и Рижской улицах в Тюмени с 3 января.
Как сообщает Следственный комитет на своём сайте, задержаны четверо подозреваемых. Правоохранители осматривают места продажи поддельного спиртного и проводят обыски в домах потенциальных преступников. Возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует руководство регионального главка СК.