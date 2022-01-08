Массовое отравление спиртом произошло в Тюмени

По версии следствия, они погибли после употребления алкогольных напитков с водочной этикеткой «Родники Сибири».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Контрафактный спирт продавался в магазинах на Ставропольской и Рижской улицах в Тюмени с 3 января.