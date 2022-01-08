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6 минут назад

Девять жителей Тюменской области насмерть отравились метиловым спиртом

По версии следствия, они погибли после употребления алкогольных напитков с водочной этикеткой «Родники Сибири».

Массовое отравление спиртом произошло в Тюмени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контрафактный спирт продавался в магазинах на Ставропольской и Рижской улицах в Тюмени с 3 января.

Как сообщает Следственный комитет на своём сайте, задержаны четверо подозреваемых. Правоохранители осматривают места продажи поддельного спиртного и проводят обыски в домах потенциальных преступников. Возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует руководство регионального главка СК.

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