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1 час назад

Самолет Москва - Ташкент экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Следовавший по маршруту Москва - Ташкент самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Одному из пассажиров потребовалась помощь медиков, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе международного аэропорта Казань.

Самолет Москва - Ташкент экстренно сел в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"8 января в 13:19 в международном аэропорту Казань в связи с плохим самочувствием пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Москва - Ташкент. Посадка прошла благополучно. Пассажир был госпитализирован в больницу города Казань", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в аэропорту, в 14:57 борт продолжил движение по маршруту.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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