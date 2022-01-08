Самолет Москва - Ташкент экстренно сел в Казани

"8 января в 13:19 в международном аэропорту Казань в связи с плохим самочувствием пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Москва - Ташкент. Посадка прошла благополучно. Пассажир был госпитализирован в больницу города Казань", - сказал собеседник агентства.