Неизвестные пригрозили взорвать посольства в Москве

Посольства Армении и Белоруссии в Москве получили анонимные угрозы взрыва зданий диппредставительств, если власти этих страны не выведут из Казахстана свои войска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По словам собеседника агентства, сообщения о минировании зданий поступили на электронную почту посольств накануне.

«Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — сказал источник.

После поступления анонимных угроз здания посольств были обследованы, но взрывных устройств не нашли.