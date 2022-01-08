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12 минут назад

Неизвестные пригрозили взорвать посольства в Москве

Посольства Армении и Белоруссии в Москве получили анонимные угрозы взрыва зданий диппредставительств, если власти этих страны не выведут из Казахстана свои войска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Неизвестные пригрозили взорвать посольства в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, сообщения о минировании зданий поступили на электронную почту посольств накануне.

«Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — сказал источник.

После поступления анонимных угроз здания посольств были обследованы, но взрывных устройств не нашли.

Ранее страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направили в Казахстан миротворческие силы для урегулирования политического кризиса в республике. В частности, Россия за последние три дня направила несколько самолетов с бойцами ВДВ и техникой, а также воздушную группировку из более 70 самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124.

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