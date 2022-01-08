Появилось видео с места тройного ДТП в Петербурге

В пятницу в Петербурге на Приморском шоссе, недалеко от железнодорожной станции «Морская», произошла авария с участием трёх автомобилей. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | СПб» во «ВКонтакте». Об этом передает "Петербургский дневник".
Как отмечается, после столкновения две иномарки съехали в кювет – это стало причиной серьезного затора. Очевидцы сообщают об одном погибшем человеке – рядом лежит накрытое тело.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», зафиксирована двухкилометровая пробка в сторону Лисьего Носа. На месте уже работают сотрудники экстренных служб.