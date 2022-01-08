Появилось видео с места тройного ДТП в Петербурге

В пятницу в Петербурге на Приморском шоссе, недалеко от железнодорожной станции «Морская», произошла авария с участием трёх автомобилей. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | СПб» во «ВКонтакте». Об этом передает "Петербургский дневник".