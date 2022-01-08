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45 минут назад

Мужчина устроил резню в баре в Петербурге

В одном из баров в Петербурге вооруженный ножом мужчина напал на посетителей, в результате чего несколько человек пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина устроил резню в баре в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, инцидент произошел 7 январе в заведении «Дикая утка» в Василеостровском районе — 29-летний посетитель учинил погром и ранил мужчину.

В результате происшествия в больницу были доставлены два человека 52 и 55 лет с ранениями бедра и груди соответственно.

Нападавший был задержан полицейскими. Им оказался местный житель с несколькими судимостями. Причина нападения не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске произошла массовая драка между курьерами. У одного из участников конфликта был замечен пистолет. Примечательно, что к моменту приезда полиции все участники драки разбежались.

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