Мужчина устроил резню в баре в Петербурге

В одном из баров в Петербурге вооруженный ножом мужчина напал на посетителей, в результате чего несколько человек пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, инцидент произошел 7 январе в заведении «Дикая утка» в Василеостровском районе — 29-летний посетитель учинил погром и ранил мужчину.

В результате происшествия в больницу были доставлены два человека 52 и 55 лет с ранениями бедра и груди соответственно.

Нападавший был задержан полицейскими. Им оказался местный житель с несколькими судимостями. Причина нападения не сообщается.