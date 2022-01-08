Россиянин расстрелял двух полицейских под Курганом

В Курганской области местный житель из охотничьего карабина расстрелял двоих полицейских, сидящих в служебном УАЗе. Один сотрудник погиб, второй ранен. Об инциденте сообщает региональное управление СКР.
«В ночь на 8 января 2022 года 44-летний местный житель из охотничьего карабина произвел несколько выстрелов в полицейских, находившихся в автомобиле марки УАЗ, припаркованном недалеко от районного отдела полиции», - сказано в сообщении.
Один сотрудник полиции скончался на месте от ранений, второй доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии не сообщается.
При задержании нападавший был ликвидирован.
По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее в Алма-Атинской области застрелили напавшего на полицейских мародёра.