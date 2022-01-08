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19 минут назад

Массовое отравление хлором произошло в Башкирии

В Ясной поляне 11 человек отравились парами хлора в банном комплексе. Об инциденте сообщает главное управление МЧС по Башкирии.

Массовое отравление хлором произошло в Башкирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поступило сообщение о том, что 11 человек предварительно надышались хлором в с. Ясная поляна Иглинского района», - говорится в сообщении.

Происшествие зафиксировали в банном комплексе на улице Хвойная.

На место выехали оперативная группа МЧС и лаборатория химико-радиометрического центра. Все 11 человек находятся в больнице на осмотре.

Ранее девять детей отравились хлором в Омске

после посещения спортивно-оздоровительного центра.

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