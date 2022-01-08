Массовое отравление хлором произошло в Башкирии

В Ясной поляне 11 человек отравились парами хлора в банном комплексе. Об инциденте сообщает главное управление МЧС по Башкирии.
«Поступило сообщение о том, что 11 человек предварительно надышались хлором в с. Ясная поляна Иглинского района», - говорится в сообщении.
Происшествие зафиксировали в банном комплексе на улице Хвойная.
На место выехали оперативная группа МЧС и лаборатория химико-радиометрического центра. Все 11 человек находятся в больнице на осмотре.
Ранее девять детей отравились хлором в Омске
после посещения спортивно-оздоровительного центра.