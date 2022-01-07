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52 минуты назад

Массовая драка курьеров произошла в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска подрались курьеры службы доставки «Самокат». На улице Фадеева местные жители стали свидетелями массовой драки: работники доставки выясняли отношения. У одного из мужчин заметили пистолет, была вызвана полиция.

Однако к моменту приезда представителей правоохранительных органов драка завершилась, все участники конфликта разбежались.

«Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о конфликте между гражданами на улице Фадеева. На момент прибытия Росгвардии конфликтующих обнаружено не было».

Тем не менее, имеются видеозаписи, и участников потасовки ищут как силовики, так и администрация «Самоката», сообщает издание «Подъем».

«Нам очень жаль, что курьеры-партнеры "Самоката" стали участниками такой ужасной ситуации. Мы против любого насилия и уверены, что все конфликты можно решить цивилизованно. И этот случай не исключение. Сейчас мы разбираемся в произошедшем, ищем участников конфликта и выясняем детали инцидента», - сообщили в «Самокате»

«Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются участники конфликта», - сообщили в ГУ МВД по области.

Происшествия,Видео,Росгвардия,МВД,
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