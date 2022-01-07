Массовая драка курьеров произошла в Новосибирске

«Нам очень жаль, что курьеры-партнеры "Самоката" стали участниками такой ужасной ситуации. Мы против любого насилия и уверены, что все конфликты можно решить цивилизованно. И этот случай не исключение. Сейчас мы разбираемся в произошедшем, ищем участников конфликта и выясняем детали инцидента», - сообщили в «Самокате»