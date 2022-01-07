Пенсионера поймали за растление школьницы в метро Москвы

Сотрудники полиции задержали пенсионера за приставание к 13-летней девочке в московском метро. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Между станциями «Строгино» и «Кунцевская» на Арбатско-Покровской линии пожилой мужчина на глазах девочки расстегнул ширинку и вытащил свои гениталии.

Школьница сообщила о произошедшем родителям, которые обратились за помощью в полицию.