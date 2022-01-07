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18 минут назад

Стали известны подробности задержания Армана Дикого в Алма-Ате

Криминальный авторитет Арман Джумальгедиев по прозвищу «Дикий», которого задержали в Казахстане, пытался оказать сопротивление арестовавшим его сотрудникам правоохранительных органов. Об этом пишет Телеграм-канал Sputnik Казахстан.

Стали известны подробности задержания Армана Дикого в Алма-Ате
Фото: кадр видеокадр видео

По предварительным данным, преступника задержали в одном из отелей. У него изъяли полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Джумальгедиев вернулся в Казахстан из Турции для участия в незаконных митингах.

Вместе с «Диким» Арманом силовики задержали шестерых членов группировки, которую он возглавляет.

В Казахстане задержали Дикого Армана

Жители Нур-Султана начали объединяться в народные дружины, чтобы вместе с сотрудниками полиции защитить столицу Казахстана от мародеров и других участников массовых беспорядков. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24». Всего желание помочь правоохранителям обеспечить порядок на улицах Нур-Султана выразили около 500 человек. Среди добровольцев — спортсмены, врачи, бизнесмены, педагоги и волонтеры. Они будут охранять важные государственные объекты и ключевые предприятия в городе.

Происшествия,МВД,ИА Sputnik,
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