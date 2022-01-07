На кадрах видно, что толпа подогнала к монументу армейский грузовик, так как статую не удалось повалить вручную. В какой-то момент памятник падает, толпа издает ликующие крики.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет, до марта 2019 года. Затем он занял пост пожизненного председателя Совета безопасности Казахстана и стал председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.