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51 минуту назад

Снос памятника Назарбаеву в Казахстане попал на видео

Момент сноса и падения памятника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Талдыкоргане попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что толпа подогнала к монументу армейский грузовик, так как статую не удалось повалить вручную. В какой-то момент памятник падает, толпа издает ликующие крики.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана почти 30 лет, до марта 2019 года. Затем он занял пост пожизненного председателя Совета безопасности Казахстана и стал председателем правящей партии «Нур Отан», а в его честь переименовали столицу республики Астану — она получила название Нур-Султан.

Происшествия,Видео,Нурсултан Назарбаев,
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