Мигрантов из Северной Кореи избили в Новой Москве

Охранники строительного объекта в поселении Сосенское в Новой Москве избили иностранных рабочих из Северной Кореи из-за отсутствия у них разрешения на работу.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Вечером 4 января в Новой Москве пятеро рабочих из КНДР пытались пройти на строительный объект без разрешительных документов на ведение работ, но были остановлены охранниками. Между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку», — приводятся в материале слова источника.
В результате конфликта рабочие из КНДР получили травмы, их госпитализировали в больницу. Всю смену охранников задержали правоохранители и доставили в отделение для установления обстоятельств инцидента.