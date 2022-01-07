В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
41 минуту назад

Массовая драка с участием мигрантов из Северной Кореи произошла в Новой Москве

Охранники строительного объекта в поселении Сосенское в Новой Москве избили иностранных рабочих из Северной Кореи из-за отсутствия у них разрешения на работу.

Мигрантов из Северной Кореи избили в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Вечером 4 января в Новой Москве пятеро рабочих из КНДР пытались пройти на строительный объект без разрешительных документов на ведение работ, но были остановлены охранниками. Между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку», — приводятся в материале слова источника.

Известный адвокат умер в раздевалке бассейна в Москве

В результате конфликта рабочие из КНДР получили травмы, их госпитализировали в больницу. Всю смену охранников задержали правоохранители и доставили в отделение для установления обстоятельств инцидента.

Происшествия,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители