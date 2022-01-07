Мигрантов из Северной Кореи избили в Новой Москве

«Вечером 4 января в Новой Москве пятеро рабочих из КНДР пытались пройти на строительный объект без разрешительных документов на ведение работ, но были остановлены охранниками. Между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку», — приводятся в материале слова источника.