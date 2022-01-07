Известный предприниматель погиб при жесткой посадке вертолета в Башкирии

Одним из погибших при крушении вертолета в Благовещенском районе Башкирии оказался предприниматель и юрист Андрей Олейник. Об этом сообщил президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов, передает «РБК Уфа».

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Минигулов добавил, что ему неизвестны «причины мотивации этого полета».

Андрей Олейник был председателем попечительского совета отделения Ассоциации юристов России в Башкирии с августа 2021 года. Он также был генеральным директором компании «Гидромашавтоматика», поставляющей насосное и компрессорное оборудование на нефтеперерабатывающие заводы. Учредителями компании выступают сам Андрей Олейник и фирма Vostok Worldwide Solutions, зарегистрированная на Сейшельских островах.