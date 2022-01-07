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8 минут назад

СМИ: в Казахстане убили высокопоставленного силовика

Директор академии погранслужбы Казахстана Павел Поливанов был убит террористами во время попытки захвата училища. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами.

В Казахстане убили высокопоставленного силовика
Фото: ТАССТАСС

«Ночью в Алма-Ате была предпринята попытка захвата Пограничной Академии Комитета национальной безопасности Казахстана. Начальник Академии убит. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами», — сообщает telegram-канал «Shot».

В Казахстане не стихают беспорядки со 2 января. Террористы требует снизить цены на газ для автомобилей. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны начались жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

В Казахстане ввели "красный" уровень террористической опасности

Происшествия,МВД,
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