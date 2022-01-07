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1 час назад

Журналистов расстреляли после интервью с главарём банды

В Гаити убили двух журналистов. Это произошло в одном из районов столицы страны Порт-о-Пренс, сообщил портал Haiti24.

Журналистов расстреляли после интервью с главарем банды
Фото: TwitterTwitter

По имеющимся данным, перед своей гибелью журналисты брали интервью у главаря одной из действующих в районе банд. После этого по ним, предположительно, открыли огонь члены другой банды.

При этом третьему журналисту, также присутствовавшему на интервью, удалось спастись.

По информации СМИ, после убийства бандиты сожгли тела журналистов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Гаити Ариэль Анри пережил покушение во время празднования Дня независимости. Чиновник подвергся вооружённому нападению бандитов в соборе города Гонаив. При этом местная банда предостерегала Анри от посещения города.

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