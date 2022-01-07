Журналистов расстреляли после интервью с главарем банды

В Гаити убили двух журналистов. Это произошло в одном из районов столицы страны Порт-о-Пренс, сообщил портал Haiti24.

Фото: Twitter Twitter

По имеющимся данным, перед своей гибелью журналисты брали интервью у главаря одной из действующих в районе банд. После этого по ним, предположительно, открыли огонь члены другой банды.

При этом третьему журналисту, также присутствовавшему на интервью, удалось спастись.

По информации СМИ, после убийства бандиты сожгли тела журналистов.