В жилом доме Ростова взорвались две бомбы

Два маломощных взрывных устройства взорвались в многоэтажке в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщают источники СМИ.
«В подъезде дома на улице Береговая был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался», — заявил источник «Интерфакса».
После произошедшего на место приехали оперативные службы. По словам собеседника, второй взрыв произошел уже после прибытия силовиков. Из-за взрыва пострадал один из сотрудников. Он госпитализирован.