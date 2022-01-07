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46 минут назад

В жилом доме Ростова взорвались две бомбы

Два маломощных взрывных устройства взорвались в многоэтажке в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщают источники СМИ.

В жилом доме Ростова взорвались две бомбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В подъезде дома на улице Береговая был обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. По предварительной информации, у него в руках сработало неустановленное взрывное устройство. От полученных ранений мужчина скончался», — заявил источник «Интерфакса».

После произошедшего на место приехали оперативные службы. По словам собеседника, второй взрыв произошел уже после прибытия силовиков. Из-за взрыва пострадал один из сотрудников. Он госпитализирован.

Происшествия,Интерфакс,
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